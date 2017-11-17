«Порше» выиграла квалификацию гонки WEC в Бахрейне, Русинов — 4-й в LMP2

В Бахрейне завершилась квалификация гонки WEC «6 часов Бахрейна». Победу одержал экипаж «Порше» в составе Яни/Лоттерера/Тэнди. Второе место — у «Тойоты» в составе Кобаяси/Лопеса/Конвея. Тройку лидеров замкнул экипаж действующих чемпионов из «Порше» в составе Хартли/Бернхардта/Бамбера.
Четвёртое место в классе LMP2 завоевал экипаж команды G-Drive в составе Русинов/Руссель/Дюваль. Пятое место в этом классе — в активе «Манора» (Петров/Гонсалес/Труммер)
WEC. Бахрейн. Квалификация
1. Яни/Лоттерер/Тэнди (Porsche LMP Team)
2. Кобаяси/Лопес/Конвей (Toyota Gazoo Racing) +0,263
3. Хартли/Бернхардт/Бамбер (Porsche LMP Team) +0,628
4. Буэми/Дэвидсон/Накадзима (Toyota Gazoo Racing) +1,391
5. (LMP2 — 1). Ляпьер/Менезес/Негран (Signatech Alpine Matmut) +7,844
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8. (LMP2 — 4). Русинов/Дюваль/Руссель (G-Drive Racing) +8,606
9. (LMP2 — 5). Петров/Труммер/Гонсалес (CEFC Manor TRS Racing) +8,793.