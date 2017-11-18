Тьерри Нёвиль продолжает лидировать после завершения второго дня Ралли Австралии. Второе место за пилотом «Тойоты» Яри-Матти Латвалой, замыкает тройку лидеров Отт Тянак. Обладатель титула сезона-2017 Себастьяен Ожье занимает шестую строчку турнирной таблицы, уступая лидеру почти две минуты.
WRC. Ралли Австралии. 18 ноября. Положение после 16 СУ
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai Motorsport) 2:05:11.6
2. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRC) + 20.1
3. Отт Тянак (M-Sport WRT) +40.6
4. Крэйг Брин (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +1:05.2
5. Хэйден Пэддон (Hyundai Motorsport) +1:21.1
6. Себастьен Ожье (M-Sport WRT) +1:48.2
7. Стефан Лефевр (Citroen Total Abu Dhabi WRT) +3:00.2
8. Эльфин Эванс (M-Sport WRT) +3:25.3
Нёвиль лидирует после двух дней Ралли Австралии, Ожье — шестой
Тьерри Нёвиль продолжает лидировать после завершения второго дня Ралли Австралии. Второе место за пилотом «Тойоты» Яри-Матти Латвалой, замыкает тройку лидеров Отт Тянак. Обладатель титула сезона-2017 Себастьяен Ожье занимает шестую строчку турнирной таблицы, уступая лидеру почти две минуты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке