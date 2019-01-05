Жильцов: в первый день люди будут больше нажимать на тормоз, чем на газ

Штурман Владимира Васильева Константин Жильцов рассказал о подготовке российского экипажа к ралли-марафону «Дакар»-2019. Васильев и Жильцов выступают на Toyota Hilux T1.



«Как говорят медики, при смене часовых поясов для каждого часа разницы нужен день. Получается, теоретически нам нужно восемь дней, чтобы войти в нужный режим. Надеюсь, у нас всё пройдёт раньше. Долетели хорошо. Самое главное — долетел багаж. 4 января у нас прошли тесты. 5-го будет довольно скомканный день. Официальный брифинг пройдёт только в пять вечера — наверное, больше ничего и не будет. 6-го у нас с раннего утра начинаются административные и технические проверки, затем — торжественный старт. Ну а 7-го утром мы стартуем.



Думаю, первый этап будет очень интересным. Он пройдёт под вопросом: кто хочет быть первым? Потому что на втором спецучастке автомобили стартуют без мотоциклистов — тот, кто 7 января чудом покажет лучший результат, 8-го станет настоящей „открывашкой“ в неизвестность. Поэтому думаю, что в первый день люди будут больше нажимать на тормоз, чем на газ», — заявил Жильцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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