Зак Браун: клиентская команда заранее признаёт себя побеждённой

Руководитель «Макларена» Зак Браун надеется, что руководство Формулы-1 изменит структуру работы дочерних команд в серии.



«В «Хаасе» отлично справились со своей работой, учитывая их ресурсы и возраст команды. Стоит восхищаться тем, что они сделали. Я считаю, что Liberty Media стоит обратиться к бизнес-модели так называемых команд Б-группы, потому что большие команды получают от этого выгоду.



Дочерние команды никогда не смогут конкурировать с основными. Думаю, что у руководства серии есть план о том, насколько команды могут быть клиентами друг друга, поскольку большие команды получают о этого сотрудничества много выгоды, как технической, так и политической.



Фактически признание себя клиентской командой равносильно выбрасыванию полотенца на ринг, команда заранее признаёт себя побеждённой. Крайне важно, чтобы в новой модели Формулы-1 Liberty Media дала всем командам равные шансы на борьбу за чемпионский титул», — приводит слова Зака Брауна F1i.