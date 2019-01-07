Росс Браун: доволен направлением движения Формулы-1, но меня не устраивает темп

Глава Формулы-1 Росс Браун с большим оптимизмом и нетерпением ждёт перемен в «Королевских гонках».

Ожидается, что с 2021 года в серии начнёт действовать обновлённый регламент. Однако он всё ещё не согласован владельцами Формулы-1 и Международной федерацией автоспорта.

«Я доволен направлением, куда движется Формула-1. Но меня не устраивает темп. Чтобы продолжать движение, мы столкнулись с препятствиями, но я знаю и вижу, что происходит. Если бы мы не начали этого процесса, мы бы не добрались до того места, где мы сегодня.

Конечно, мне не терпится, чтобы произошло что-то большее. Но необходимо сохранять команды вовлечёнными, находить с ними решения, договариваться с ФИА. Поэтому я думаю, что всё идёт в правильном направлении», — цитирует Росса Брауна Autosport.