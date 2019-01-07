Делетраз стал пилотом команды Формулы-2 Carlin

Гонщик Луи Делетраз продолжит карьеру в команде Формулы-2 Carlin, сообщает официальный сайт пилота.



21-летний швейцарец в минувшем сезоне выступал за другую команду Формулы-2 — Charouz и стал 10-м в зачёте пилотов. Предстоящий сезон станет для Луи третьим в этой серии. Carlin в минувшем чемпионате выиграл командный зачёт.



«Я очень рад присоединиться к Carlin. Я чувствовал себя с этой комадой очень комфортно во время постсезонных тестов, и я думаю, что это сказалось на моём времени на трассе.

Моя первая гонка в GP2 в конце 2016 года прошла именно с Carlin. Так что это команда, которую я хорошо знаю. Уверен, что в 2019 году мы проведём хороший сезон. У меня достаточно большой опыт в Формуле-2, и я хочу побеждать в гонках и бороться за чемпионство. Это должно быть моей целью на 2019 год.



Мои успешные тесты с командой Формулы-1 «Хаас» в прошлом сезоне в Абу-Даби сразу после Гран-при дали мне понять, какой может быть награда, если ты успешен в Формуле-2. И я более решителен, чем когда-либо, чтобы достичь этой цели. Конечно, Формула-2 — это очень конкурентный чемпионат. Но в прошлом году я был на подиуме и был стабильно быстрым. Я чувствую, что могу развить этот импульс с Carlin и насладиться сильным сезоном», — сказал Делетраз.