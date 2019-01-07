Источник: по новому контракту роль Арривабене в «Феррари» снижалась, он отказал

Стали известны детали о происходящем в руководстве команды Формулы-1 «Феррари». Сегодня, 7 января, появилась информация, что руководитель «Скудерии» Маурицио Арривабене может быть снят со своего поста. Его должен заменить нынешний технический директор итальянской команды Маттиа Бинотто.

Как сообщает RaceFans со ссылкой на итальянские источники, в прошлом году Арривабене был предложен новый контракт, по которому его руководящие полномочия в «Феррари» должны были снизиться. Однако он не подписал соглашения. С того момента высшее руководство «Феррари» отозвало предложение.

Отмечается, что Арривабене пользуется поддержкой Луи Камильери, который в июле 2018-го был назначен временным генеральным директором «Скудерии». В прошлом году на вопрос о своём будущем в команде Арривабене ответил: «Спросите у Камильери». Однако предполагается, что позиции Камильери в «Феррари» также остаются шаткими.