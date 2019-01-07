Источник: Бинотто заменит Арривабене на посту руководителя «Феррари»

В руководстве команды Формулы-1 «Феррари» могут произойти изменения.



Председатель правления «Феррари» Джон Элканн принял решение уволить с поста руководителя команды Маурицио Арривабене и заменить его на нынешнего технического директора команды Маттиа Бинотто. Об этом сообщается в свежем номере газеты Gazzetta dello Sport.

Обложку номера можно посмотреть в «твиттере» газеты.

Отметим, что в СМИ муссируются слухи о конфликте Арривабене с Бинотто. Они появились прошлым летом.



«Некоторые слухи — фальшивка, призванная дестабилизировать команду. Я не буду это комментировать», — сказал Арривабене в начале декабря.



Тогда же сообщалось, что Джон Элканн стал чаще появляться в Маранелло, чтобы лично урегулировать конфликт внутри команды.