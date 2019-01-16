Французский гонщик Микаэль Метж стал лучшим на девятом этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Даниэлю Носилья Хагеру, тройку лучших замкнул Пабло Кинтанилья.
Лидерство в общем зачёте продолжает сохранять Тоби Прайс, Пабло Кинтанилья уступает ему 1 минуту и 2 секунды. Сэм Сандерленд был оштрафован на 1 час и 2 минуты и потерял четвёртое место в генеральной классификации.
«Дакар»-2019. Мотоциклы. 9-й СУ
1. Микаэль Метж (Sherco TVS)
2. Даниэль Носилья Хагер (Honda) +2.00
3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +3.28
4. Маттиас Валькнер (KTM) +3.29
5. Тоби Прайс (KTM) +3.29
«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт
1. Тоби Прайс (KTM)
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.02
3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35
4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +40.01
5. Ксавье де Султре (Yamaha) +47.44.
Метж выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов