Метж выиграл 9-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов

Французский гонщик Микаэль Метж стал лучшим на девятом этапе ралли «Дакар» в классе мотоциклов. Второе место досталось Даниэлю Носилья Хагеру, тройку лучших замкнул Пабло Кинтанилья.



Лидерство в общем зачёте продолжает сохранять Тоби Прайс, Пабло Кинтанилья уступает ему 1 минуту и 2 секунды. Сэм Сандерленд был оштрафован на 1 час и 2 минуты и потерял четвёртое место в генеральной классификации.



«Дакар»-2019. Мотоциклы. 9-й СУ



1. Микаэль Метж (Sherco TVS)

2. Даниэль Носилья Хагер (Honda) +2.00

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +3.28

4. Маттиас Валькнер (KTM) +3.29

5. Тоби Прайс (KTM) +3.29



«Дакар-2019». Мотоциклы. Общий зачёт



1. Тоби Прайс (KTM)

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +1.02

3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.35

4. Эндрю Шорт (Husqvarna) +40.01

5. Ксавье де Султре (Yamaha) +47.44.