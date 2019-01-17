Сотников: пыль и дюны не позволяли идти в связке с Николаевым

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников подвёл итог девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял третье место.



«Мы стартовали первыми и потом практически всех, кто шёл в лидирующей группе, видели. Старт у Генугтена выиграли. Очень много было следов, это мешало. В одном месте начали объезжать дюну, там была скрытая точка, брали с обратной стороны. Де Рой с Вязовичем в этот момент проехали вперёд, мы долго ехали за ними. В том месте, где вчера застрял экипаж Николаева, „собирали“ навигационные точки, здесь нас догнал Эдик, и мы старались держаться за ним. Но пыль и тяжёлые для прохождения дюны не позволяли нам сегодня идти в связке. Уже потом мы опять встретились, когда искали скрытую навигационную точку, причём здесь же кружили два „Ивеко“ и МАЗ. Де Рой подсел в этом месте на дюне, потом он еще менял колесо и там же остался.

Мы здесь быстрее сориентировались, и наш штурман Дима Никитин сразу подсказал верное направление, тут же «открылась» точка, сразу за нами поехали Эдик, за ним Федерико Виллагра и Сергей Вязович. Здесь Виллагра вырвался вперёд. Много пылил нам, не давая обогнать. Заехали в гористый участок. Заскочили в каньон. Ехали, стараясь «держаться» колесами за обе стороны склона. Впереди чуть рассеялась пыль. Увидели, что грузовик Виллагры лежит на боку. Экипаж вылез, всё в порядке. Но подъехать к нему не было никакой возможности. Ума не приложу, как его будут ставить на колеса. Сдали потихоньку назад и объехали это место по горам», — цитирует Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».