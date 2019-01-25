Бывшая глава пресс-службы «Макларена» перешла на работу в «Феррари»

Экс-руководитель пресс-службы команды Формулы-1 «Макларена» Сильвия Хоффер займёт аналогичную должность в «Феррари», об этом сообщает F1i. Интересно, что о её увольнении из «Макларена» стало известно всего несколько дней назад.

Ранее пресс-службу «Феррари» на протяжении четырёх лет возглавлял Альберто Антонини. Сильвия Хоффер успела поработать в командах «Дукати», «Минарди» и «Уильямс».

«Прекрасная новость для «Феррари». С нетерпением ожидаю работу Сильвии, направленную на сотрудничество от имени Channel 4 в интересах болельщиков команды и поклонников Формулы-1 в целом», — так прокомментировал назначение Хоффер бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард в своём «твиттере».

Напомним, «Макларен» представит свой болид на чемпионат 2019 года 14 февраля, «Феррари» — на день позже.