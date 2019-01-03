«Макларен» анонсировал дату презентации болида на сезон 2019 года

Команда Формулы-1 «Макларен» представит болид на чемпионат 2019 года 14 февраля, в День святого Валентина.
По этому случаю «Макларен» выложил в «Твиттер» картинку с двумя шлемами, которые образуют форму сердца.
«Некоторые машины красные, другие синие. В День святого Валентина мы откроем вам наши», — гласит подпись в посте.
Напомним, что пилотами команды в следующем чемпионате будут Ландо Норрис и Карлос Сайнс.
Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:
12 февраля — презентация болида «Рено»;
13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;
14 февраля — презентация болида «Макларена»;
15 февраля — презентация болида «Феррари»;
18-21 февраля — первые предсезонные тесты;
26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.