Ди Грасси ответил на критические высказывания Марко о Формуле-E

Чемпион Формулы-E сезона-2016/17 Лукас ди Грасси ответил на критические высказывания советника «Ред Булл» Хельмута Марко в адрес электрической серии, отметив, что будущее гонок всё равно будет за Формулой-E.

«Ауди» получает в Формуле-E гораздо больше, чем в Формуле-1. Факт тот, что в будущем все машины «Ауди» будут электрическими и нам нужно понимать, как развивать машину, какие применять материалы и так далее. Интерес в том, чтобы делать электрические машины более быстрыми и менее дорогими, мы что-то открываем. Именно потому мы здесь, и не только мы. Здесь гораздо больше коммерческого смысла, чем в Формуле-1.

Марко называет себя сторонником чистых гонок, но почему тогда он не выступает за скачки? Почему он не против использования гибридных силовых установок? И почему он не выступает за использование механической коробки передач?

Да, Формула-1 — по-прежнему самая важная гоночная серия в мире. Никто не может это отрицать. Но будущее — за электрокарами», — приводит слова бразильца Motorsport.