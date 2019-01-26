Верляйн: отлично готов к гонке Формулы-Е в Чили

Немецкий гонщик команды Формулы-Е Mahindra Racing Паскаль Верляйн поделился ожиданиями от предстоящего этапа чемпионата в Чили. Для Верляйна этот этап Формулы-Е станет вторым в карьере — на первой гонке он сошёл с дистанции.



«Мы проделали много работы на симуляторе, в команде отличная атмосфера. Уверен в своих силах и отлично готов к гонке. Мне хотелось бы финишировать. Первые два этапа показали, что наша машина конкурентоспособна, мы можем атаковать и показывать хорошие результаты.



Радует, что я могу побывать в новых странах, меня ждёт плотный график. Мне нужно многому научиться и узнать новые трассы. Каждая трасса Формулы-Е уникальна, они отличаются от тех, на которых выступал раньше», — приводит слова Паскаля Верляйна Auto Bild.