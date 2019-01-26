Робертсон: Райкконен хотел продолжать карьеру

Менеджер пилота «Заубера» Кими Райкконена Стив Робертсон рассказал, как финский гонщик пришёл к решению перейти в эту команду.



«Когда Райкконену сказали, что у него не будет контракта с «Феррари» в следующем году, он начал переговоры с «Заубером» по поводу места на 2019 год. Кими очень хотел продолжать карьеру. Он провёл встречу с владельцами команды, затем поговорил с Фредериком Вассёром и менеджером коллектива Беатом Цендером. Они тоже видели, как Кими хочет продолжать.



Вассёр с первой встречи понял, как сильно Кими мотивирован на следующий сезон, а Кими было важно понять, разделяет ли «Заубер» его энтузиазм. Когда понял, что всё хорошо, он подписал контракт. Кими расстроился, когда узнал, что контракт с «Феррари» не будет продлён, но вскоре пришёл в себя. Он хотел продолжить карьеру и знал, что ему есть что предложить другим командам», — приводит слова Стива Робертсона официальный сайт Формулы-1.