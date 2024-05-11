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Браун рассказал, сыграл ли роль переход Хэмилтона в «Феррари» при продлении Норриса

Браун рассказал, сыграл ли роль переход Хэмилтона в «Феррари» при продлении Норриса
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, сыграл ли какую-то роль переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» при подписании нового контракта с Ландо Норрисом.

Громкая новость о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари» появилась практически одновременно с известием о новом долгосрочном контракте Норриса с «Маклареном», но Браун говорит, что это никак не связано.

«На самом деле мы просто сделали объявление, а сам контракт был подписан в конце прошлого года. Мы решили сделать объявление после возвращения Ландо из отпуска. Как правило, мы позволяем нашим гонщикам просто исчезнуть после конца сезона, сразу после командной вечеринки. Поэтому мы не выпускали пресс-релиз по этому поводу.

Я понимаю, многие решили, что мы подписали контракт в последний момент, но на самом деле он был подписан парой месяцами ранее», — сказал Браун в подкасте Beyond the Grid.

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