Ферстаппен: у меня нет времени тратить деньги

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отношении к популярности в социальных сетях, а также признался, что, невзирая на высокие заработки, у него попросту нет времени тратить деньги.

«Не обращаю внимания на то, что происходит в социальных сетях. Конечно, там могут вылить много грязи или признаться в любви. Но у меня есть девушка, и я хорошо знаю, кто обо мне заботится. Очень быстро оцениваю, кто по-настоящему переживает за меня.

Что касается заработков, да, я получаю много. Это означает, что я хорошо делаю работу, в противном случае я не был бы в таком положении. Делаю ли я что-то сумасшедшее с деньгами? Нет, я коплю. У меня нет времени тратить деньги. Я всегда очень занят", — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.