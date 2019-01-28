G-Drive Racing объявила нового пилота и планы на сезон-2019

В российской команде G-Drive Racing, выступающей в гонках на выносливость в классе LMP2, сформировали состав пилотов и сообщили о программе стартов на 2019 год.

«В 2019-м G-Drive Racing будет защищать чемпионский титул в Европейской серии Ле-Ман, где российская команда становилась сильнейшей последние три года. В грядущем сезоне этапы ELMS пройдут во Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии и Португалии. Также G-Drive Racing вновь выйдет на старт легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» и в рамках подготовки к суточному марафону на кольце Сартэ примет участие в этапе чемпионата мира в бельгийском Спа», — говорится в релизе G-Drive Racing.



Пилотами G-Drive Racing в 2019-м будут Роман Русинов и Жан-Эрик Вернь, которые продолжат выступления за команду. Их новым партнёром станет голландец Йоб ван Эйтерт, в прошлом году ставший чемпионом ELMS в классе LMP3.

«После длительного и тщательного изучения различных вариантов мы приняли решение повторить прошлогоднюю программу выступлений. Мы нацелены защитить титул в Европейской серии Ле-Ман и доказать, что в прошлом году по праву были сильнейшими в главном марафоне планеты – «24 часа Ле-Мана». За прошлый сезон мы отлично сработались с Жаном-Эриком Вернем – одним из лучших пилотов мира. А в этом году к нашему экипажу присоединится многообещающий Йоб ван Эйтерт, который уже впечатлил нас своей скоростью и подходом к работе во время тестов. Уверен, он многих удивит в грядущем сезоне, а наш экипаж станет отличным сплавом опыта и молодости», — сказал Роман Русинов, гонщик и менеджер G-Drive Racing.



Календарь гонок команды G-Drive Racing в сезоне-2019:

14 апреля – 4 часа Ле-Кастелле (Франция)

4 мая – 6 часов Спа (Бельгия)

12 мая – 4 часа Монцы (Италия)

15-16 июня – 24 часа Ле-Мана (Франция)

21 июля – 4 часа Барселоны (Испания)

31 августа – 4 часа Сильверстоуна (Великобритания)

22 сентября – 4 часа Спа (Бельгия)

27 октября – 4 часа Портимана (Португалия).