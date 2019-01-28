Чагин — о снятии Каргинова: пилоту не из лидеров сделали бы замечание, и всё

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин подробно разобрал эпизод с дисквалификацией Андрея Каргинова по ходу ралли-марафона «Дакар». Организаторы сняли россиянина с гонки за то, что он не остановился после наезда на зрителя, заработавшего перелом бедренной кости.



«Зрители стараются подойти как можно ближе, хотя это очень опасно. Стоят так, что их закидывает песком, камнями, грязью… Так что пилотам приходится в дюнах не только искать траекторию, но и объезжать любопытных зрителей. У Андрея Каргинова вдобавок во всему в тот день вышел из строя передний мост — пришлось ехать только на заднем приводе. Тут уж не до траекторий — нужно было проехать так, чтобы не застрять и не остаться в этих местах! Вот и познакомились на одном из подъёмов со зрителем из ЮАР… О том, что он получил травму ноги, ребята узнали только на финише.



Согласно регламенту, можно присудить денежный штраф, временной – очень много пунктов. Но больше половины пунктов регламента заканчиваются фразой — «вплоть до снятия». Таким образом организаторы оставляют себе очень широкий спектр наказаний. В отношении нас применили максимальное.



В грузовике обзорность ограничена. При заезде на дюну ты песка не видишь — только небо. Экипаж вообще не видел этого человека. Мы пытались возражать решению организаторов, но наша апелляция не была принята. При этом наши соперники приходили к нам и удивлялись столь жёсткому наказанию. Так или иначе один экипаж мы потеряли. Думаю, если бы речь шла о пилоте, не идущем в лидирующей группе, то организаторы просто вызвали бы гонщика, сделали ему замечание, и всё. Ну а в нашем случае решение о дисквалификации освобождало место на подиуме для команды «Ивеко» — организаторы не упустили такой возможности», — заявил Чагин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Как там насчёт свинины?» На что пошли камазовцы ради победы на «Дакаре» По делу ли организаторы «Дакара» сняли Каргинова и зачем Николаев сделал селфи с болельщиком после раскопок грузовика? Мы обсудили всё.