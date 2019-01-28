Баттон считает, что Леклер может поставить Феттеля перед сложным выбором

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился ожиданиями от сезона, прокомментировав ситуацию в «Феррари». По словам британца, если новобранец «Скудерии» Шарль Леклер будет успешен, это может поставить Себастьяна Феттеля в очень непростую ситуацию.

«Атмосфера в „Феррари“ сильно отличается от той, что была у Феттеля в „Ред Булл“. Возможно, в „Скудерии“ он испытывает большее давление. Предстоящий сезон для Себастьяна будет большим, и посмотрим, как он с этим справится. Когда Даниэль Риккардо пришёл в „Ред Булл“, у Феттеля начались сложности, он чувствовал давление и уступал.

Если Леклер поставит Феттеля в такое же положение, то Себастьяну, возможно, придётся принимать тяжёлое решение о будущем и о том, где оно продолжится", — приводит слова британца GPblog.