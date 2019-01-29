Ассен намерен превзойти Зандворт и провести Гран-при Нидерландов в 2020 году

На протяжении последнего года в прессе то утихают, то снова разгораются слухи о скором проведении в Нидерландах этапа Формулы-1. На его проведение претендуют автодромы в Ассене и Зандворте.

В Ассене всерьёз взялись за реализацию проекта и создали инициативную группу, которая будет предпринимать усилия для того, чтобы обойти Зандворт и получить право проводить этапы Ф-1. Об этом рассказал представитель организации Йост ван Кёлен.

«Мы не „жёлтые жилеты“, мы группа бизнесменов, и все заняты этим на добровольных началах, я в том числе. Организация уже насчитывает 50 человек, и она довольно быстро увеличивается. Не хочу раскрывать сюрприз, но мы готовим кое-что для трассы в Ассене. Мы хотим вернуть Формулу-1 в Нидерланды в 2020 году, не позже. Конечно, главное, чтобы этап вернулся в страну, и в Зандворте тоже хороший автодром, но вариант с Ассеном был бы лучше. И дело не только в самой гонке, но и в болельщиках. Ассен может посетить больше фанатов. Думаю, все будут довольны», — приводит слова ван Кёлена F1maximaal.