Баттон: в этом году Ферстаппен должен бороться за чемпионство

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что в предстоящем сезоне пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену необходимо спрогрессировать и вклиниться в борьбу за титул Королевских гонок.

«Максу будет сложно, потому что он всегда движется впёред, он всегда ищет что-то новое. Он пришёл в «Ред Булл» и выиграл первую же гонку. Этот год очень важен для него. Ему необходимо продолжать двигаться вперёд. Он должен бороться за чемпионство. В ином случае он начнёт задаваться вопросами о своём будущем», — цитирует Баттона Motorsport.

Ранее Дженсон заявил, что, если новоиспечённый пилот «Феррари» Шарль Леклер будет успешен, это может поставить его напарника по команде Себастьяна Феттеля в очень затруднительную ситуацию.