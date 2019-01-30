В M-Sport впечатлены выступлением Боттаса в Ралли Арктики

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в минувший уик-энд провёл дебютную в карьере гонку, поучаствовав в Ралли Арктики. Финну удалось показать пятый результат и выиграть один из спецучастков. Руководитель команды M-Sport Рич Миллинер, на машине которой выступал Валттери, прокомментировал навыки Боттаса.

«Как и ожидалось, относительно гонщика Формулы-1 можно было не беспокоиться о скорости, а его техника езды между деревьями была вполне достойной. Он наслаждался процессом.

Одно из отличий, которое заметили инженеры, было в стиле вождения. Боттас не всегда ехал на полную мощность. Как только парни из WRC чувствуют сцепление с трассой, они давят на газ по полной. Но в болиде Формулы-1 гонщики постоянно ищут сцепление с трассой, поэтому там не всегда можно так ехать.

Валттери хорошо справился. Для первого участия в ралли на машине, который он никогда раньше не водил, с незнакомой командой и штурманом, читающий вам карту в первый раз, и в минус 30 — пятое место — это неплохой результат.



Если у нас будет возможность, мы бы хотели позвать его на тесты в Великобританию. Но у него очень плотный календарь. Роберт Кубица очень хорошо продвигает WRC, и в этом году он возвращается в Формулу-1, поэтому я уверен, что мы увидим увеличение интереса к ралли", — сказал Миллинер Motorsport.