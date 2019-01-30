Хартли: план по моей замене вступил в действие ещё в Монако

Экс-гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли подробно рассказал об обстоятельствах своего увольнения из «Торо Россо» по окончании сезона-2018 Формулы-1. Новозеландцу объявили, что он не останется в команде, сразу после финального этапа в Абу-Даби. Место Брендона займёт Александер Албон.



«Я всегда буду помнить, как в Монако в среду шёл в паддок на встречу с журналистами, где начал получать массу вопросов насчёт моего будущего. Ну здравствуйте: я провёл всего несколько гонок в Ф-1, а меня уже спрашивают про конец карьеры. Худшим моментом дня, однако, стало то, что в этих слухах оказалась некоторая доля правды. После нескольких гонок появились люди, которые, как выяснилось, не хотели меня видеть. Буду честен, это стало некоторым шоком. Мне было трудно поверить, что разговоры о моей замене начались так рано.



Я чувствовал, что ближе к концу года показал, что заслуживаю находиться здесь. Перед Абу-Даби я, как и болельщики, не имел представления, что произойдёт. Я просто делал, что мог — свою работу. Я обошёл напарника в квалификации и занял 12-е место в воскресенье. А час спустя был вызван на встречу. Спустя несколько минут я больше не являлся пилотом Формулы-1. На встрече не было сказано много. Мне было ясно, что ещё начиная с Монако вступил в действие план по моей замене. Вот и всё. То, что я думаю, не имело значения.



Я буду скучать по Формуле-1. Солгу, если скажу по-другому. Но я предвкушаю будущее. Когда я пишу эти строки, то работаю над тем, чтобы собрать воедино свой план на 2019 год и далее. Мне повезло, что я имею несколько вариантов, но мне нужно удостовериться, что они мне подходят. Определённо дверь в Ф-1 не закрыта, а опыт, полученный за год на вершине спорта, означает, что я приду более подготовленным и сильным, какая бы возможность мне ни предоставилась. Ну а пока я закрываю эту главу. Надеюсь, скоро снова всех вас увижу», — написал Хартли в своей колонке на Players' Tribune.