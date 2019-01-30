Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прошёл процедуру подгонки сиденья, сообщает пресс-служба команды. Фото с этого мероприятия были опубликованы в официальном «инстаграме» американской команды.

Стоит отметить, что в данный момент «Хаас» ещё не анонсировал дату презентации своего нового болида. В следующем сезоне состав американской команды останется неизменным, в ней будут выступать датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан.



Предсезонные тесты нового сезона Формулы-1 начнутся 18 февраля в Барселоне (Испания). Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.



Первая презентация нового сезона пройдёт 11 февраля, когда свой болид представит команда «Торо Россо».