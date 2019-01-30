Баррикелло: Леклеру нужно быть сильным психологически

Бывший пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло подчеркнул, что новичку «Феррари» Шарлю Леклеру нужно проявлять силу на ментальном уровне, если он хочет добиться успеха в составе итальянской команды. Баррикелло выступал в составе итальянской команды с 2000 по 2005 год.



«Я очень рад за Шарля Леклера. Он — один из тех молодых парней, которые действительно смогли пробиться в элиту. Чтобы, попав в «Феррари», быть успешным, главное, что вам нужно, — быть сильным психологически. Мы знаем, что у Леклера есть талант. Феттеля ждёт хорошее испытание», — приводит слова Рубенса Баррикелло Motorsport.



Напомним, что предстоящий сезон станет для 21-летнего Леклера первым за «Феррари». В минувшем чемпионате Шарль выступал за «Заубер». В «Скудерии» его напарником по команде будет Себастьян Феттель.