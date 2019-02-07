Главой Гран-при Нидерландов стал Ян Ламмерс.

Бывший гонщик Формулы-1 голландец Ян Ламмерс возглавил Гран-при Нидерландов, сообщает GrandPX.

Ранее сообщалось, что контракт между автодромом «Зандворт» и Формулой-1 должен быть заключен до 31 марта.



62-летний Ламмерс родился в Зандворте, голландском курортном городе. Отмечается, что Ян был вовлечён в проект в течение нескольких месяцев.



«Я всегда принимал в этом участие, и по логике в последнее время моё участие возросло. Со спортивной и коммуникационной стороны я могу внести свой вклад, В более долгосрочной перспективе у проекта должен появиться официальный характер, но в этом должна быть реальная необходимость. Я не хочу руководить пустыми ящиками», — сказал Ламмерс.

Стало известно, что правительство Нидерландов отказалось финансировать домашний этап Формулы-1.