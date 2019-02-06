Правительство Нидерландов отказалось финансировать этап Формулы-1 в их стране

Министр спорта Нидерландов Бруно Брюинс заявил, что Гран-при Формулы-1 в их стране не будет получать государственное финансирование, информирует Pitpass.



На данный момент за право принять этап «Королевских гонок» в Голландии борятся автодромы Зандворта и Ассена. Предполагается, что обе трассы запрашивают от голландского правительства ежегодный денежный взнос в размере € 5 млн.

Брюинс признал, что Гран-при Нидерландов будет очень популярным событием, однако отметил, что правительство не может инвестировать в это мероприятие, поскольку это действие будет являться нерациональным использованием денег налогоплательщиков.



Бруно сослался на тот факт, что другие виды спорта обходятся без государственного финансирования. Он дал понять, что Формула-1 не вписывается в спортивные инициативы, направленные на пропаганду спорта среди населения.