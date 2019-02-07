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Грожан: «Хаас» будет бороться за четвёртое место

Грожан: «Хаас» будет бороться за четвёртое место
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан с оптимизмом смотрит в предстоящий сезон. По словам француза его команде будет вполне по силам бороться за четвёртое место в Кбуке конструкторов и именно такая цель и будет ставиться.

«Если быть реалистом, то, очевидно, что три топ-команды останутся впереди и причиной тому будут их ресурсы. Что касается середины пелотона, то здесь борьба будет плотной и захватывающей, но мы будем бороться за четвёртое место в Кубке конструкторов. Это то, что мы планируем. Хотя, конечно, сначала нужно посмотреть как пройдут тесты», — приводит слова Грожана официальный сайт Формулы-1.

По итогам минувшего чемпионата команда «Хаас» заняла пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Рено» 29 баллов.

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