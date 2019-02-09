Грожан: немного перестарался в вопросе набора веса

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что доволен сменой регламента в вопросе минимального веса болидов без пилота и возможности прибавить в весе, вызванной этими правилами.



«Возможно, я немного перестарался в вопросе набора веса. Весил 69 килограммов при росте 180 сантиметров на протяжении шести или семи лет, и теперь, уверен, мог бы достичь большего с той свободой, что нам предоставили. Правда, теперь я вынужден вернуться на диету.



Как бы то ни было, это здорово. Намного лучше, чем было, с точки зрения здоровья и физической подготовки. Вы можете видеть, как становитесь лучше, сильнее и так далее, но до культуристов нам всё равно далеко. Я приложил немало усилий. Теперь нужно попотеть перед первой гонкой, но всё будет отлично. Думаю, новые правила по весу — шаг в верном направлении, нам стало гораздо проще и приятнее жить», — приводит слова Ромена Грожана Autosport.