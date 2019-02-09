Формула-1 не хочет вести переговоры с Сильверстоуном публично

Глава Формулы-1 Чейз Кэри рассказал, как идут их переговоры с автодромом в Сильверстоуне, который принимает гонку Формулы-1.

Текущий контракт Сильверстоуна с Формулой-1 заканчивается после Гран-при 2019 года. В 2017-м из-за растущих расходов BRDC (Британский клуб гонщиков), который является организатором этой гонки, решил досрочно разорвать сделку с «Королевскими гонками».

«Сильверстоун — ценная гонка для Формулы-1. Мы уважаем его значимость для фанатов. Мы работаем над новым контрактом», — сказал Кэри в интервью Sky Sports.



Чейз объяснил также, почему так мало информации о переговорах.



«В этом спорте исторически так сложилось, что ведут обсуждения публично, и только потом наедине. Мы стараемся делать ровно наоборот: сначала обсуждать наедине, а уже потом сообщать общественности о сделанном. Мы продолжим делать то, что считаем правильным, но мы продолжаем сотрудничать с Сильверстоуном», — заявил Кэри.