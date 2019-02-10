Маркес: без операции я бы выбивал плечо при каждом падении с мотоцикла

Мотогонщик Марк Маркес прокомментировал ситуацию с травмой плеча, из-за которой ему потребовалась операция и он был вынужден пропустить предсезонные тесты.



«Я не думаю, что ситуация сильно изменилась бы, сделай я операцию сразу после завоевания титула на этапе в Японии. Да, у меня было бы два дополнительных месяца на реабилитацию, но я бы пропустил последние гонки сезона-2018, а я очень люблю выступать.



Проблема в том, что моё восстановление от травмы шло по графику, но повреждения, полученные в аварии в Валенсии оказались серьёзнее, чем я ожидал. Многие связки оказались повреждены, в итоге операция вместо полутора часов заняла четыре. Если бы я не сделал эту операцию, я бы выбивал своё плечо при каждом падении. Когда меня привели в операционную, ситуация уже была на пределе. Моя цель — быть в хорошей форме ко второму эьапу чемпионата в Аргентине», — приводит слова Маркеса Motorsport-Total