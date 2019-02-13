«Хонда» равномерно поделит персонал между «Ред Булл» и «Торо Россо»

У команд Формулы-1 «Ред Булл» и «Торо Россо» будет равное число сотрудников персонала, которых предоставит им «Хонда», сообщает пресс-служба «Торо Россо».



Решение «Ред Булл» перейти с силовых установок «Рено» на «Хонду» означает, что японский производитель впервые в эпоху турбо-гибридных двигателей будет работать с двумя командами одновременно. «Хонде» пришлось увеличить численность персонала по работе в Формуле-1, чтобы обеспечить инженерами и механиками обе команды. Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе будет отвечать за проекты в Формуле-1 и каждой команде назначит по главному инженеру японского моториста.



Также в научно-исследовательских центрах «Хонды» в Сакуре и Милтон-Кинсе увеличилась численность персонала для разработки и подготовки в два раза большего количества двигателей. «Хонда» усилила функциональность удалённых центров управления гонкой, чтобы справляться с работой на две команды во время Гран-при.