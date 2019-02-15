Феттель и Сайнс начнут тесты для «Феррари» и «Макларена»

Стал известен график работы команды Формулы-1 «Феррари» на первых предсезонных тестах к сезону-2019, сообщает итальянский журналист Джанлука Д'Алессандро.



Напомним, что первые тесты пройдут в Барселоне (Испания) 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта. Пилоты поделят тестовые дни первой сессии поровну — два дня отработает немецкий пилот, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, ещё два дня — новичок команды Шарль Леклер.



18 февраля — Себастьян Феттель;

19 февраля — Шарль Леклер;

20 февраля — Себастьян Феттель;

21 февраля — Шарль Леклер.



Напомним, что презентация нового болида итальянской команды прошла 15 февраля.

Помимо «Феррари» график работы на тестах в своём «твиттере» опубликовал «Макларен». Первым за руль нового болида на тестах сядет Карлос Сайнс, он же появится на трассе 20 февраля. Два других дня — 19 и 21 февраля — достанутся Ландо Норрису.