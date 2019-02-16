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Президент «Рено»: мы не готовы побеждать любой ценой

Президент «Рено»: мы не готовы побеждать любой ценой
Авто / Формула-1

Президент «Рено» Жером Столл подчеркнул, что команда полностью поддерживает идею ограничения бюджетов, и хочет как можно скорее узнать подробности этого решения.

«Ограничение бюджетов вполне сходится с тем, что мы имеем. Нам нужно будет отступить назад, но ненамного. Первой тройке команд необходимо выигрывать любой ценой. Мы же ценим победу, но смотрим и на то, сколько она стоит.

Я разговаривал с Чейзом Кэри по этому поводу. Он обещал, что решение будет принято в конце 2018 года. Но этого не произошло. Снова встречусь с ним в Австралии или в Барселоне на тестах. Нужно узнать, что планируется и когда будет принято окончательное решение. Это важно, это ключевой фактор», — приводит слова Жерома Столла RaceFans.

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