Президент «Рено»: мы не готовы побеждать любой ценой

Президент «Рено» Жером Столл подчеркнул, что команда полностью поддерживает идею ограничения бюджетов, и хочет как можно скорее узнать подробности этого решения.



«Ограничение бюджетов вполне сходится с тем, что мы имеем. Нам нужно будет отступить назад, но ненамного. Первой тройке команд необходимо выигрывать любой ценой. Мы же ценим победу, но смотрим и на то, сколько она стоит.



Я разговаривал с Чейзом Кэри по этому поводу. Он обещал, что решение будет принято в конце 2018 года. Но этого не произошло. Снова встречусь с ним в Австралии или в Барселоне на тестах. Нужно узнать, что планируется и когда будет принято окончательное решение. Это важно, это ключевой фактор», — приводит слова Жерома Столла RaceFans.