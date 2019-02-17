В «Рено» опубликовали расписание работы пилотов на тестах

С 18 по 21 февраля на испанском автодроме «Каталунья», что в Барселоне, пройдут первые официальные предсезонные тесты Формулы-1.

Команда «Рено» последней определилась с расписанием работы пилотов в ходе сессий. Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо, поровну поделив время на трассе, будут работать ежедневно и поочерёдно менять друг друга. Расписание гонщиков «Рено» на первых предсезонных тестах выглядит следующим образом:

18 февраля — Нико Хюлькенберг/Даниэль Риккардо

19 февраля — Даниэль Риккардо/Нико Хюлькенберг

20 февраля — Нико Хюлькенберг/Даниэль Риккардо

21 февраля — Даниэль Риккардо/Нико Хюлькенберг.

График работы представлен на официальной странице автодрома «Каталунья» в социальной сети «Твиттер».