«Хаас» показал вживую свой новый болид VF-19

Австрийская команда Формулы-1 «Хаас» перед стартом зимних тестов Формулы-1 впервые вживую продемонстрировала свой новый болид VF-19 чемпионата-2019.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хааса».
Фото можно посмотреть в «твиттере» аналитика Формулы-1 Альберта Фобреги.
Ранее «Хаас» выставил график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019.
Первые тесты пройдут в испанском городе Барселоне 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.
18 февраля — Ромен Грожан;
19 февраля — Кевин Магнуссен;
20 февраля — Ромен Грожан (до обеда), Пьетро Фиттипальди (после обеда);
21 февраля — Пьетро Фиттипальди (до обеда), Кевин Магнуссен (после обеда).
26 февраля — Кевин Магнуссен;
27 февраля — Ромен Грожан;
28 февраля — Кевин Магнуссен;
1 марта — Ромен Грожан.