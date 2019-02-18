«Хаас» показал вживую свой новый болид VF-19

Австрийская команда Формулы-1 «Хаас» перед стартом зимних тестов Формулы-1 впервые вживую продемонстрировала свой новый болид VF-19 чемпионата-2019.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хааса».

Фото можно посмотреть в «твиттере» аналитика Формулы-1 Альберта Фобреги.

Ранее «Хаас» выставил график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019.



Первые тесты пройдут в испанском городе Барселоне 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.



18 февраля — Ромен Грожан;

19 февраля — Кевин Магнуссен;

20 февраля — Ромен Грожан (до обеда), Пьетро Фиттипальди (после обеда);

21 февраля — Пьетро Фиттипальди (до обеда), Кевин Магнуссен (после обеда).



26 февраля — Кевин Магнуссен;

27 февраля — Ромен Грожан;

28 февраля — Кевин Магнуссен;

1 марта — Ромен Грожан.

