Феттель: машина была близка к совершенству

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Феттель по итогам дня показал лучшее время.



«Мы не могли надеяться на лучший день. Это невероятно! Машина работала очень хорошо, у нас не было проблем с темпом. Мы выполнили программу, которую хотели. И можем выжать ещё немного из этой машины.



Первые впечатления вчера, во время съёмочного дня, были такими же сильными, как и сегодня. Машина работает. Чувствую себя комфортно. Очевидно, что я застоялся, поскольку не пилотировал пару месяцев, но всё становится лучше, и сегодня я смогу спокойно спать. Машина работает, я рад.



Пока рано делать прогнозы. Но хочу сделать комплименты всем парням на заводе. То, как они справились с новым регламентом, близко к совершенству», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.