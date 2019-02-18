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Феттель: машина была близка к совершенству

Феттель: машина была близка к совершенству
Авто / Формула-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого дня предсезонных тестов в Барселоне. Феттель по итогам дня показал лучшее время.

«Мы не могли надеяться на лучший день. Это невероятно! Машина работала очень хорошо, у нас не было проблем с темпом. Мы выполнили программу, которую хотели. И можем выжать ещё немного из этой машины.

Первые впечатления вчера, во время съёмочного дня, были такими же сильными, как и сегодня. Машина работает. Чувствую себя комфортно. Очевидно, что я застоялся, поскольку не пилотировал пару месяцев, но всё становится лучше, и сегодня я смогу спокойно спать. Машина работает, я рад.

Пока рано делать прогнозы. Но хочу сделать комплименты всем парням на заводе. То, как они справились с новым регламентом, близко к совершенству», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.

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