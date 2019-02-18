Рокелен: у «Ред Булл» не возникло серьёзных проблем

Главный инженер «Ред Булл» Гийом Рокелен подвёл итоги первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По словам Рокелена, в команде довольны началом тестов.



«Никаких серьёзных проблем. Мы выехали немного позднее, чем планировали, из-за мелких неприятностей, но разобрались с этим без суеты, и Макс выехал на трассу. В целом мы отлично провели день.



Проехали хорошую дистанцию, справились без проблем с нагрузкой, и, пусть большая часть команд не гонится за временами на круге, Макс поставил хорошее время. Я бы сказал, что мы хорошо расположены в пелотоне и всё работает так, как должно. Хорошее начало и отличная платформа для остальной части недели», — приводит слова Рокелена пресс-служба команды.