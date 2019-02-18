Боттас: никаких проблем с машиной не возникло

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Боттас остался доволен первым тестовым днём.



«Очень понравилась первая половина дня, было здорово вернуться на трассу. Я проехал 69 кругов, никаких проблем с машиной не возникало, так что был относительно успешный заезд. Поскольку машина совершенно новая, мы сразу начали работать над её балансом и поведением на трассе и продолжим работу над этим в ближайшие дни.



Приятно видеть, что машина работает хорошо. Это доказывает, что команда отлично справляется как в Брэкли и Бриксворте, так и здесь, на трассе. С нетерпением жду продолжения тестов завтра днём», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба команды.