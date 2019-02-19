Хэмилтон — о втором дне тестов: сделали всё, что планировали

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от работы во второй день тестов Формулы-1, подчеркнув, что команде удалось выполнить всю запланированную программу.

«Хороший день. Утром было достаточно прохладно, и заставить работать шины было непросто, но кажется, что и у других пилотов были подобные проблемы. Мы фокусировались на нашей запланированной работе и сделали всё, что хотели.

Хорошо, что нам удалось преодолеть большую дистанцию, в следующие дни попробуем её увеличить, так как продолжаем открывать характеристики нового болида. Это одна из самых волнительных частей работы — узнавать новое и сталкиваться с вызовами. Все работают очень усердно, и я рад быть здесь седьмой год подряд", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.