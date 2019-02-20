Клэр Уильямс: мы в команде не выделяем главного виновника

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс прокомментировал непростую ситуацию с подготовкой нового автомобиля FW42. Вопреки планам команды машина сумела дебютировать лишь в третий день зимних тестов Формулы-1.



«Назвать последние несколько дней ужасными было бы преуменьшением. Для „Уильямса“ рождение FW42 далось очень сложно. Все остальные сумели вовремя добраться сюда, а мы — нет, так что я не ищу оправданий. Сейчас в команде странная атмосфера. Это был трудный момент для всех. Мы не можем недооценивать разочарование, которое все испытывают. Команда знает основные элементы, вызвавшие задержку, но не хочет публично копаться в грязном белье.



Мы должны полностью проанализировать всё на базе и удостовериться, что такое никогда больше не произойдёт. Мы надеемся, что эта ситуация не окажет огромного влияния на то, что мы сможем сделать. Очевидно, теперь наша программа будет очень спресованной. Теперь нам нужно подождать и посмотреть, как всё будет. Надеюсь, через пару дней люди забудут про это, когда мы приедем в Австралию», — приводит слова Уильямс Sky Sports.



На фоне слухов о возможном увольнении технического директора команды Падди Лоу Клэр добавила, что не хочет возлагать вину на кого-то одного.



«В таких условиях всегда ходит много слухов, но мы в „Уильямсе“ не выделяем главного виновника. Это не цель игры. Свою энергию сейчас надо тратить не на это. Нужно собраться и удостовериться, что мы понимаем, почему не смогли подготовить машину вовремя», — заявила Уильямс.

Источник: «Уильямс» опоздал с машиной не только из-за проблем с тормозами