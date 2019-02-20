Хорнер: мотор «Хонды» — просто ракета

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подчеркнул, что новая силовая установка «Хонды» работает плавно и она гораздо мощнее, чем прошлогодняя.



«Первые два тестовых дня мы работали с задним крылом, которое предназначено для гонки в Канаде. Было сложно добиться оптимального баланса, учитывая особенности трассы. В итоге мы получили крыло для трассы в Барселоне только к среде. В целом работа машины идёт так, как мы прогнозировали. Двигатель — просто ракета. Гасли сказал, что нынешний мотор «Хонды» работает лучше, чем прошлогодний.



Силовая установка даёт большую мощность, чем раньше при более широком диапазоне оборотов. Ферстаппен же просто рад, что нынешняя силовая установка мощнее, чем та, что мы использовали в прошлом году. «Хонда» работает невероятно плавно, на низкие передачи переход происходит гораздо ровнее, чем с «Рено». Соответственно, машина стабильнее себя ведёт на низких передачах в поворотах», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.