Квят — лучший по итогам третьего дня тестов Формулы-1 в Барселоне

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершился третий день предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, вторым стал пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, тройку замкнул гонщик «Рено» Даниэль Риккардо. Даниил Квят и Кими Райкконен показали свои лучшие результаты на самых мягких шинах — С5.



Предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Третий день



1. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:17,704 (137 кругов)

2. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,058 (138 кругов)

3. Даниэль Риккардо («Рено») +0,460 (80 кругов)

4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,646 (134 круга)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,083 (109 кругов)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,096 (63 круга)

7. Ромен Грожан («Хаас») +1,356 (69 кругов)

8. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,545 (48 кругов)

9. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,650 (90 кругов)

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +2,398 (67 кругов)

11. Валттери Боттас («Мерседес») +2,989 (88 кругов)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,114 (94 круга)

13. Джордж Расселл («Уильямс») +7,921 (23 круга).