Эггингтон — о Квяте: пока видим только позитивные изменения

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от работы Даниила Квята в ходе первой серии предсезонных тестов Формулы-1, отметив прогресс россиянина.

«Он провёл много времени, работая на симуляторе в „Феррари“ и конечно, получил новый опыт, возможность взглянуть на вещи с другой точки зрения, а это всегда полезно. Но я думаю, Даниилу очень помогло ещё и то, что он получил возможность поразмышлять, сфокусироваться, и теперь, когда он вернулся к нам, он очень собран и отдаёт всего себя работе. Пока мы видели только позитивные изменения.



У Даниила фантастический талант, и если скомбинировать его с этой нацеленностью и желанием хорошенько поработать… Пока мы очень довольны тем, что видим.



Он знает команду, команда знает его хорошо. Мы очень чётко дали ему понять, чего от него ждем; а он сделал это со своей стороны – обозначив собственные ожидания. Да, мы давно знакомы, но это новый старт. Это хорошая возможность и для Дани, и для команды. Его обратная связь была очень полезна, потому что у него остались наблюдения, накопленные за предыдущие годы работы. Он очень чётко описывает, что чувствует в машине, он запредельно мотивирован, и отлично со всем справляется – мы очень довольны его вкладом», — приводит слова функционера российская редакция Motorsport.

