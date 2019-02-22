В «Рено» считают, что «Уильямс» опоздал со сборкой болида из-за новых правил

Технический директор «Рено» Ник Честер считает, что «Уильямс» не успел доделать новый болид к началу предсезонных тестов из-за обновлённого регламента.

«Мы тоже опоздали со сборкой. Учитывая то, что вы видели подобные вещи и в других командах, то это опоздания произошли из-за смены регламента. Они были объявлены поздно, поэтому команды довольно поздно начали пытаться извлечь из него максимальную выгоду. Плюс сезон в этом году начинается раньше, поэтому образовалась смесь из двух факторов, которые сделали зиму довольно тяжёлой

Это действительно трудно. Если вы не были на нескольких сборках болида, то вы не поймёте, насколько это сложно и сколько деталей доставляется в последний момент. Парни с производства проделывают фантастическую работу. Они заняты тысячами деталей в течение одной-двух недель до дедлайна. И всё это почти одновременно. Это огромная занятость. При одной-двух проблемах легко опоздать на четыре-пять дней. Так что это большая проблема», — сказал Честер RaceFans.