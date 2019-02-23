Риккардо: интересно узнать, что на самом деле делают «Феррари» и «Мерседес»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги первых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Было бы очень интересно узнать, что на самом деле делают «Феррари» и «Мерседес». Если бы я ставил деньги, то отметил бы, что «Феррари» была самой последовательной командой на первых тестах. Но мы не узнаем правду до гонки в Австралии.



Скорость «Рено»? Трудно требовать многого на тестах, потому что ничего не работает идеально, никогда в карьере я не пилотировал идеальный болид на предсезонке. Первая пара дней была очень медленной. В среду получилось чуть больше. В четверг мы проехали много отрезков в разных форматах. Когда машина впадает в ступор и не реагирует на изменения, это очень плохо. По итогам четырёх дней я настроен достаточно позитивно, найдя нужные настройки», — приводит слова Риккардо PitPass.