Аль-Аттия сохранил лидерство на ралли-рейде в Катаре, Васильев — четвёртый

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о четвёртом дне первого этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Qatar Cross-Country Rally.



Гоночный день в понедельник был самым длинным: два спецучастка — 228 и 121 км. Победу на четвёртом спецучастке опять одержал Нассер Аль-Аттия. Несмотря на пробитое колесо, он показал первый результат, проехав 228 км за 2 часа 15 минут. Почти в двух с половиной минутах от него финишировал Бернхард тен Бринке, который таким образом несколько реабилитировался за прошедшие два дня. Третий результат показал Эуджденио Амос. А вот пробившие по три колеса Язид Аль-Раджи, Якуб Пшигонски и Владимир Васильев финишировали на пятой, шестой и седьмой позициях соответственно и оказались в сложной ситуации: они остались без запасных колёс перед вторым СУ. И если Якубу и Язиду помогли напарники по команде, которые поделились колесами, то экипажу Васильева и Жильцова ждать помощи было не от кого.



Пятый спецучасток быстрее всех проехал Аль-Раджи, за ним в восьми секундах финишировал Пшигонски. В генеральной классификации между ними также идёт борьба за вторую позицию — саудовский гонщик нарастил свой отрыв от поляка до трёх минут и 14 секунд. Нассер Аль-Аттия на этом спецучастке показал пятое время в двух минутах от гонщика из Саудовской Аравии. Аль-Аттии не было смысла рисковать, ведь его преимущество по итогам четырёх дней составило 12 минут и 33 секунды. Экипаж Васильева и Жильцова показал шестой результат и сохранил за собой четвёртую позицию в генеральной классификации.