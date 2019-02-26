Гасли: надёжность «Хонды» поразительна

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился впечатлениями от итогов первого дня второй серии официальных предсезонных тестов, в ходе которого ему удалось показать второе время. Особенно француз отметил работу двигателя «Хонды».

«Я очень доволен силовой установкой „Хонды“. Я реально могу почувствовать прогресс, который им удался на протяжении зимы. Надёжность мотора пока что поражает. Держим пальцы скрещёнными, надеясь, что следующие три дня пройдут в том же ключе, а потом таким же образом сложится и сезон. С точки зрения скорости прогресс также хорош. Я действительно доволен той работой, которую они выполняют», — приводит слова Гасли FormulaSpy.

Ранее удовлетворение от работы японских мотористов выразили в «Торо Россо».