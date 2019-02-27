Васильев — третий на этапе КМ по ралли-рейдам после дисквалификации соперника

Нассер Аль-Аттия в шестой раз выиграл этап Кубка мира по ралли-рейдам в родном Катаре с отрывом от ближайшего соперника в 11 минут 10 секунд. Вторым этап закончил Язид Аль-Раджи. Победу на заключительном спецучастке одержал польский гонщик Якуб Пшигонски, однако по окончании гонки он был дисквалифицирован: MINI John Cooper Works Rally при взвешивании показал 1846 кг, что на четыре килограмма меньше минимально разрешённого веса. Таким образом, Пшигонски был исключён из итогового протокола и уступил третье место россиянину Владимиру Васильеву.



Ситуацию с дисквалификацией Пшигонски прокомментировал штурман Владимира Васильева Константин Жильцов.



«По итогам гонки мы были четвёртые. Но потом, как всегда, начались чудеса. Достаточно обидная ситуация для Кубы, когда решение о его дисквалификации совершенно не зависело ни от него, ни от его штурмана. Это была ошибка команды X-Raid, которую они признают. Так как в 2019 году поменялись требования взвешивания автомобилей и минимального веса, в расчёт перестали браться жидкости, инструмент на борту, домкрат. Достаточно жёсткая ситуация, тем более в середине гонки всех взвешивали несколько раз, и я думаю, что технические комиссары предполагали, что такая ситуация возможна. Тем более что мы знаем от производителя колёс «Мишлен», что наш новый тип резины KDR-2 стачивается, а на такой требовательной к шине гонке, как Катар, резина изнашивается практически до корда, и потеря на каждом колесе может достигать до трёх килограммов.



В этот раз X-Raid не повезло, им не хватило четыре килограмма для получения минимального веса. Обидно за Кубу Пшигонского и Тимо Готтшалька. Они боролись до последнего, на последнем спецучастке пытались отыграть у Язида больше трёх минут, всё это практически свершилось, и такая в конце история. Но тем не менее гонка есть гонка, правила для всех одинаковые. Мы желаем ребятам успокоиться, со многими такое было. Я в 2013 году с Жан-Луи Шлессером был в такой же ситуации по дисквалификации, понимаю, как трудно в этот момент психологически. Я думаю, что Куба спокойно переживёт это», — заявил Жильцов.